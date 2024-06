Due biellesi speaker al “We Make Future di Bologna”.

We Make Future è la Fiera Internazionale sull'Innovazione che si svolge a Bologna, rappresenta un acceleratore di cultura, formazione e innovazione, un evento che mette in connessione l’Italia e il mondo. In soli 3 giorni, il WMF offre oltre 100 eventi in un format unico che combina Area Fieristica, Formazione, Incontri B2B, Networking, Cultura, Concerti, Show e Intrattenimento, il tutto all'interno degli spazi di BolognaFiere.

Due biellesi saranno tra gli speaker di questa importante manifestazione. Il 13 giugno alle 17:20 allo stage “Digital Tools & Services”, Desiree Bonaldo, CEO & Founder di Stractegy, insieme a Riccardo Zanin, Web Developer, presenteranno un intervento intitolato: "Check- Up Digitale: Una Guida di 10 Punti per analizzare e migliorare la tua presenza online".

“Siamo felici di condividere il nostro approccio al check-up digitale con il pubblico del WMF. Crediamo che un'analisi accurata e mirata possa fare la differenza per qualsiasi azienda che desideri migliorare la propria presenza online. Con questo speech vogliamo dare una panoramica del lavoro che c’è dietro ad un’analisi e dare qualche informazione utile a tutti.” afferma Riccardo Zanin.

Desiree Bonaldo, CEO & Founder di Stractegy, sarà presente con la sua startup allo Startup District del WMF 2024. Lo Startup District è l’area espositiva dedicata a startup, PMI innovative e delegazioni provenienti da tutto il mondo. È un'opportunità unica per presentarsi a investitori, incubatori e maggiori player internazionali. Per Stractegy che ha sede operativa presso Sellalab Biella, sarà un’occasione importante.

“Siamo entusiasti di partecipare al WMF 2024”, dichiara Desiree Bonaldo. “Questo evento rappresenta per Stractegy una piattaforma ideale per il confronto, il networking e l’aggiornamento professionale nel campo dell’innovazione tecnologica e digitale. La nostra partecipazione è emblematica del nostro impegno continuo nell'innovazione, per garantire ai nostri clienti soluzioni all'avanguardia.”