Luca Stecchi ospite della trasmissione Milanow

L'autore e poeta Luca Stecchi, è stato ospite della trasmissione televisiva Milanow, format di approfondimento andato in onda negli studi televisivi di Telelombardia.

La diretta televisiva è stata condotta dalla giornalista Sara Polgati. In un crescendo di emozioni, l'autore Biellese ha raccontato vari episodi della sua vita che lo hanno portato successivamente a mettere in versi le varie sillogi contenute all'interno del suo ultimo libro "Raccolta di pensieri".

Non sono mancate le curiosità e gli approfondimenti artistici, come il racconto delle varie collaborazioni culturali con grandi nomi della musica, del cinema e della moda. Fra gli interpreti dei testi di Luca Stecchi si citano alcuni nomi: Elisabetta Coraini (attrice e cantante) Valeria Rossi (cantante e autrice), Danja Cericola (doppiatrice e prima presentatrice di Italia 1), Gilda Scalabrino (cantante vincitrice del festival di Sanremo 1975), Elisabetta Viviani (cantante) , Marco Carena ( cantante e cabarettista), Sandra Ambrosini (attrice).

"Quest'opera è una raccolta delle mie emozioni - racconta Stecchi -. Vi ho racchiuso l'intero percorso artistico di questi anni, intraprendendo un viaggio che è per sua natura un tessuto di umanità. Da sempre il dolore accompagna l'essere umano, ne scolpisce il cammino di vita e ne opera un solco indelebile. E ci trasforma in persone piene di timori. Questa antologia tocca i sentimenti più profondi e porta a rivivere tematiche che spesso le persone non affrontano se non marginalmente, per diversi motivi; un impegno a combattere il dolore e la paura e a uscirne, là dove possibile, migliori. Il lettore potrà scoprire in ciascun racconto, qualcosa che lo accomuna e trovare la giusta chiave per superare momenti difficili. Un viaggio artistico e culturale che si è compiuto all'interno della trasmissione MILANOW reso possibile grazie alla giornalista Giorgia Colombo, alla quale vanno i miei ringraziamenti personali".