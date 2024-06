Serve aiuto? Facilitazioni gratuite #biellainclude di Agenda Digitale: impara a usare computer, smartphone e ricevi supporto per le pratiche su internet

Nell’ambito del bando Pnrr 1.7.2., i consorzi Iris e Cissabo hanno attivato i “punti di facilitazione digitale”, in collaborazione con il Filo da Tessere, che si aggiungono alla rete preesistente di punti #biellainclude di Agenda Digitale per offrirti assistenza e formazione gratuita.

Cosa puoi fare?

Familiarizzare con le tecnologie;

Migliorare le tue competenze digitali;

Accedere in modo sicuro ai servizi della Pubblica Amministrazione

Impara a gestire la tua identità digitale, navigare in rete, videochiamare, fare acquisti e pagamenti online. Accedi all’Anagrafe, ai servizi fiscali e assistenziali, richiedi voucher scuola, contributi, bonus… e tanto altro ancora!

CHIAMA il numero verde per prenotare il tuo appuntamento: 800.184.723 se sei residente a Biella, Andorno, Candelo, Ponderano, Zubiena, Occhieppo, Salussola, Mongrando e dintorni (biellese occidentale); oppure contatta il numero 015. 98.99.618 se abiti nella zona di Cossato e Valdilana (biellese orientale).

Oltre ai servizi di facilitazione digitale individuali, #biellainclude prevede la possibilità di iscriversi ai #digitalclub, formazione di gruppo per migliorare insieme le proprie competenze di base sul digitale e seguire corsi di base e/o professionalizzanti per non occupati in collaborazione con Cpia (Centro Provinciale Istruzione Adulti). Il servizio è GRATUITO.

Non perdere questa opportunità, contattaci! Clicca su questo link per ulteriori dettagli sui servizi #biellainclude di Agenda Digitale: https://www.agendadigitale.biella.it/facilitazione