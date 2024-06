Proseguono gli incontri di “Selvatica Arte e Natura in Festival”: i prossimi appuntamenti.

Partendo dalle oltre quaranta fotografie in mostra a Palazzo Gromo Losa fino al 21 luglio, il fotografo e regista Iago Corazza, insieme all’amico e fotografo Massimiliano Biasioli presentano “Skua Nature”, gruppo leader nell’accompagnamento alla fotografia naturalistica.

Skua Nature, attraverso la gestione di numerose riserve naturalistiche, progetta, sviluppa e attiva azioni dedicate alla conservazione e a studi sulla biodiversità usando fondi provenienti da attività legate al turismo naturalistico, capanni di osservazione, birdwatching ed escursioni fotografiche, in collaborazione con organizzazioni pubbliche o private di tutto il mondo.

In questo modo Skua ha dimostrato anno dopo anno che conoscendo a fondo gli habitat, studiando e rispettando la fauna e adottando azioni utili a incrementare e favorire l’alimentazione, la sosta e i siti di riproduzione, i risultati si rivelano positivi e immediati per l’ambiente e la biodiversità in generale.

Le oltre quaranta fotografie che compongono la prima mostra di Skua Nature a Biella sono state scattate durante i workshop di fotografia naturalistica e antropologica promossi in Romania, Norvegia e Spagna Iago Corazza e dallo staff di Skua.

Iago Corazza è giornalista e regista ed è tra gli ideatori di Skua Nature. La passione per i viaggi lo ha portato in tutto il mondo prima come viaggiatore e poi come guida.

Prossimo appuntamento, giovedì 13 giugno alle 21, presso Palazzo Ferrero, con la presentazione del libro Alberodonti d'Italia - Cento capolavori della natura di Tiziano Fratus.

Un libro dedicato agli “alberodonti”, grandi alberi d’Italia che portano inciso sulla corteccia il trascorrere del tempo. Un viaggio atipico intriso di poesia e avventura, natura e grandi sogni intarsiati in legno e foglie.

Selvatica - Arte Natura in Festival è un evento biennale interamente dedicato alla natura e all’ambiente che riunisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali con un unico fine: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Il Festival è in programma dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo, nelle sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, ed è progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Ingresso Libero

Palazzo Gromo Losa,

Corso del Piazzo 22/26, Biella