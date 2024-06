Golf Club Cavaglià: i risultati del weekend e i prossimi appuntamenti FOTO

Stesina nel Players Challenge Trophy

Oltre 80 partecipanti hanno animato domenica al Gc Cavaglià la tappa del circuito Players Challenge Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie). I migliori sono stati premiati con lingottini d'argento e allietati da prodotti offerti dagli sposnsor.

Di seguito i premiati:

1a Categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 36, 1° Netto Santo Ceraldi Monza 41, 2° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 40.

2a categoria: 1° Netto Davide Baroni Cavaglià 42, 2° Netto Matteo Pasinato San Giovanni 41.

3a categoria: 1° Netto Giacomo Buffa Cavaglià 46, 2° Netto Dario Pisoni Crema 43. 1° Ladies Antonella Centonze Cavaglià 40. 1° Seniores Yuji Takahashi Cavaglià 40. Driving contest buca 5 maschile:

Filippo Peretti Cucchi. Driving contest buca 5 femminile: Simona Rosazza Gianin. Nearest unico buca 10: Massimo Marè m. 1,96.

Protti nella Vitivinicola Pier

Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la gara Vitivinicola Pier (18 buche Stableford, 3 categorie).

Di seguito i premiati:

1a Categoria: 1° lordo Paolo Protti Cavaglià 35, 1° Netto Filippo Peretti Cucchi Cavaglià 36, 2° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 34.

2a categoria: 1° Netto Cristiano Bongianino Cavaglià 42, 2° Netto Fabio Testa Crema 41.

3a categoria: 1° Netto Emanuela Patti Cavaglià 41, 2° Netto Kavallotta 40. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglià 39. 1° Seniores Pier Luigi Crotta Tenuta Castello 40.

Intenso weekend al Golf Cavaglià. Sabato la Top Race

Settimana ricca di eventi al Golf Club Cavaglià.

Venerdì ritorna il Trofeo San Bernardo (18 buche) circuito con finale nazionale al Golf Villa D’Este che propone: gadget e premi speciali tra cui “un autotreno di Acqua Minerale” a chi realizzerà la hole in one, mentre il 1° lordo maschile e femminile si aggiudicheranno un ingresso per i prossimi OPEN D'ITALIA a Cervia con hospitality bistrot. Partenza shot gun ore 13. A seguire dopo la premiazione cena a buffet con pasta.

Sabato tra sport e festa con la Top Race, uno degli appuntamenti clou del calendario, che di fatto inaugurerà la stagione estiva. La competizione a squadre si giocherà con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4). A seguire cena in veranda con intrattenimento musicale.

Domenica si disputerà la tappa del WAGC (18 buche, Stableford 3 categorie - Iscrizioni esterni gara + green fee) circuito aperto a tutti che qualifica al Wegolfer Around Trophy il primo lordo e i primi di categoria. Dopo la premiazione rinfresco.

Sempre domenica con partenze dopo le 13 circa si giocherà la gara promozionale su 7 buche "Porta un amico al golf" (Louisiana giocatore + neofita/tesserato NA). Un’occasione ideale per avvicinare e far scoprire la nostra splendida disciplina a qualche conoscente facendogli vivere l’esperienza del campo.