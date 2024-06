Dalla fusione ad una nuova idea di territorio, con "Validilana Insieme" Mario Carli tenta il bis - VIDEO

I primi cinque anni amministrativi del Comune di Valdilana sono stati caratterizzati dall'organizzazione e dalla strutturazione del nuovo Ente.

La fusione dei quattro comuni precedenti e la nascita, nel gennaio del 2019, di Valdilana sono state capaci di generare una nuova idea di territorio e una diversa visione di futuro.

Il processo di fusione ha favorito un cambiamento che ha portato a un altro modo di concepire il paese e la comunità, creando un processo di trasformazione capace di coinvolgere molti cittadini e associazioni. Il processo è ormai irreversibile, anche se ci sono resistenze e nostalgie di un passato irrimediabilmente concluso. Chi oggi offre soluzioni vecchie a problemi nuovi o facili rimedi a situazioni complesse, spacciandoli per cambiamento, è anacronistico e poco propositivo.

Dal 2019 ad oggi l'Amministrazione, che ho avuto l’onore di guidare, si è occupata di dare forma, struttura e organizzazione al nostro territorio; essa nasce dal cuore, dal coraggio e dall’impegno di tanti amministratori ed è conferma della volontà dei cittadini espressa tramite il referendum.

Il nuovo comune ha dovuto darsi da subito un’adeguata struttura normativa e amministrativa. Ricordiamo i 40 regolamenti e le 5 modifiche statutarie, nonché le 22 assunzioni di nuovi dipendenti, grazie alla favorevole normativa della fusione.

Inoltre, si è provveduto ad armonizzare l’imposta municipale, differente nei diversi comuni, mantenendola più bassa di 1 punto per mille in meno per tre anni, facendo risparmiare ai contribuenti 1.266.000 euro. Si è resa maggiormente equa l'addizionale comunale dell’Irpef, stimabile in un risparmio, sempre per i cittadini, pari a circa 400 mila euro.

La riorganizzazione del settore dell’istruzione ha permesso la creazione di un unico Istituto Comprensivo (Valdilana-Pettinengo) e l’omologazione dei servizi scolastici per tutto il territorio. Inoltre, ci siamo impegnati per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare sono stati significativi i finanziamenti della scuola Mario Andrion di Valle Mosso per 2,4 milioni di euro, e 550 mila euro per il Micro nido e scuola dell’infanzia.

Ci siamo occupati di dare una nuova struttura anche ai servizi socio-assistenziali e sanitari. Il municipio di Mosso è ora la sede del Cissabo e la ex scuola primaria di Ponzone è stata ceduta in comodato all’Asl che sta procedendo ai lavori di ristrutturazione per aprire, dal 2026, la Casa della comunità (con fondi PNRR).

Orgoglio per la mia amministrazione è stata l’inaugurazione dell'appartamento per l’autonomia per persone disabili, nell’ex scuola di Pratrivero: un’altra promessa realizzata. Anche per l’ambiente ci siamo impegnati per potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti. Un servizio porta a porta maggiormente razionale ed efficiente ci ha permesso di inserire due raccolte settimanali dell’umido, senza gravare sulla tariffa pagata dagli utenti.

Il numeroso patrimonio pubblico di Valdilana è stato valorizzato, in particolare gli edifici sportivi hanno continuato ad essere importanti centri di aggregazione, nonostante gli imponenti rincari della fornitura energetica.

Si è conclusa la mappatura di tutte le abitazioni comunali provvedendo alla manutenzione degli immobili e degli impianti termici per 914.482 euro. Grazie all’attenta progettazione si è potuto accedere a importanti contributi pubblici e a finanziare lavori per 10.236.000 euro, a cui si aggiunge una progettualità pronta, pari a 6.054.000 euro, attuabile nei prossimi anni.

Difficile sintetizzare in poche righe il grande lavoro degli ultimi cinque anni, segnati anche dall’alluvione dell’ottobre 2019, dai due difficili anni del Covid, dalle guerre e dai rincari energetici.

Chiediamo, allora, ai cittadini di Valdilana di rinnovarci la fiducia, perché l’esperienza acquisita in questi cinque anni sia messa a frutto per costruire INSIEME il futuro della nostra comunità.

Ecco, in sintesi, le proposta di Mario Carli per la conferma a Sindaco di Valdilana.