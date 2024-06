Tamponamento tra due auto a Gaglianico, in ospedale due donne e un bimbo di due anni

Due donne, assieme ad un bimbo di appena due anni, sono state trasportate al Pronto Soccorso, in codice verde, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto.

È successo intorno alle 16 di oggi, 4 giugno, in via Gramsci, a Gaglianico. Stando alle prime ricostruzioni, l'asfalto reso viscido dalla pioggia avrebbe causato il tamponamento tra i due mezzi.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla famiglia, rimasta ferita nell'impatto. Si raccomanda, in questi casi, la massima prudenza alla guida, specialmente in caso di precipitazioni intense.