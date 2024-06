Adunata nazionale degli Alpini a Biella, Fulcheri: "A breve si costituirà la società che gestirà l'evento"

"Sto cercando un posto dove poter soggiornare per l'Adunata", "Avrei bisogno di 15 posti da venerdì a domenica", "Vorrei sapere per prenotare è tutto bloccato". Sono solo alcuni dei messaggi che sono comparsi in queste settimane sui social riguardo l'Adunata Nazionale degli Alpini che sarà ospitata a Biella nel 2025. Panico? Non ci sono posti? assolutamente non è così, spiega il presidente delle penne nere biellesi Marco Fulcheri entrando nel merito della questione:

"Si comunica che ad inizio 2024, verrà costituita dalla Sede Nazionale e dalla Sezione ospitante, la società preposta all’ organizzazione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini; solo in quel momento verranno predisposte le procedure riguardanti ospitalità, prenotazioni alberghiere, attendamenti, aree camper, alloggiamenti collettivi e ristorazione". Questa è la comunicazione scritta sul sito ANA Biella. Chiara per Fulcheri: "E' da ottobre scorso che abbiamo fermato tutte le strutture legate a Federalberghi per dare la precedenza a chi deve essere data nel pernottamento, e poi ci sarà la libertà di prenotare per tutti. La gestione di questo evento non è in capo a noi come Associazione ma a una Srl che verrà costituita ad hoc di cui fanno parte persone nominate dal consiglio nazionale e dalla sezione, come anche anche il sindaco della città ospitante e il presidente della Regione, per esempio. E capite anche voi che costituire una società con persone che cambieranno sicuramente, parlo di Biella dove il sindaco non si ricandida, non ha senso. Aspettiamo che siano eletti nuovi sindaci o ci siano le riconferme del caso, e costituiremo la Srl che gestirà l'organizzazione dell'Adunata. E una volta che sarà costituita, sarà questa società che darà il via alla sistemazione nelle varie strutture".

Fulcheri chiarisce anche che le prenotazioni siano state anche per un altro motivo: "Volevamo evitare che ci fosse un'impennata dei prezzi come avvenuto in qualche occasione. Comunque teniamo conto anche che una distanza di 50 o 60 km da dove si dorme a dove c'è l'evento, per gli Alpini dell'Adunata è la normalità. Quando c'era l'Adunata a Torino a Biella gli alberghi erano pieni. Quindi - conclude Fulcheri - non agitatevi che ci sarà posto per tutti, portate solo un po' di pazienza per vie delle elezioni si è un po' rallentata la macchina, ma è questione ormai davvero di poco".