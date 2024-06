Torna al Biella Jazz Club il pianista Paolo Principi

Torna al Jazz Club il pianista anconetano Paolo Principi con il suo tributo ai Weather Report “A Remark you Made”, martedì 4 giugno alle 21.30.

“A Remark You Made” è il titolo di una splendida ballad scritta dal pianista e tastierista Joe Zawinul e dedicata a Jaco Pastorius. È contenuta nell’album “Heavy Weather” uscito nel 1977, lavoro che ha consacrato i “Weather Report”, band composta, oltre ai già citati musicisti, da Wayne Shorter al sax e Peter Erskine alla batteria. La band marchigiana, composta da Marco Postacchini al sax, Paolo Principi alle tastiere, Roberto Gazzani al basso e Andrea Morandi alla batteria, propone un repertorio omaggio appunto allo storico gruppo jazz-rock statunitense e forse primo esempio di “world music”.

Il Paolo Principi trio è già stato al Biella Jazz Club a presentare il suo cd “Empathies” (sempre con Gazzani e Morandi) ma questa volta, grazie all’aggiunta del sassofonista, arrangiatore e compositore Marco Postacchini, presenterà un omaggio ai Weather Report, in particolare al repertorio compreso tra la metà degli anni settanta e il 1982, periodo nel quale ha militato il geniale Jaco Pastorius.

Gli “A Remark You Made” hanno festeggiato da poco i dieci anni di attività con questo progetto che rappresenta forse un caso unico in Italia: quello di proporre la musica energica, articolata, elettrica e, a volte, suadente (basti pensare al brano usato come nome della formazione) del gruppo Weather Report, che partito dall’eredita del Miles elettrico, ha ampliato i confini della musica jazz verso il rock e la world music da un lato e verso il suono elettrico dall’altro.

Per l’ultimo concerto della stagione 23/24 è atteso il gruppo Four Jam Trio dei talentuosi giovani allievi dell’istituto musicale “la Grangia” di Vercelli, Alessio Pagliero (pianoforte), Samuele Cavallone (batteria) e Alessandro Rosin (contrabbasso).