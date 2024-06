Anche Biella piange il dirigente di Polizia Michele Viola, vittima di un incidente stradale nella giornata di ieri 2 giugno a Taranto.

Capo di gabinetto della Questura di Taranto, 52 anni di Reggio Calabria, Viola è stato investito e ucciso poco prima delle 19, in sella alla sua bicicletta, sulla statale 172 tra Taranto a Martina Franca.

L’alto dirigente della Polizia era arrivato nella questura di Taranto in aprile, e il suo primo incarico risaliva al 2001 presso la Questura di Biella come Funzionario Addetto alla Divisione Polizia Anti Crimine, per poi diventare Dirigente della Digos e Responsabile del Servizio Polizia di Frontiera. Per un periodo Viola aveva anche svolto anche l’incarico di Reggente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale, e nel 2005 era diventato Capo di Gabinetto della Questura di Biella.