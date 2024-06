In 300 alla camminata degli Alpini di Viverone e Roppolo - Foto Alpini Viverone Roppolo

Erano in 300 ieri, domenica 2 giugno, alla Chiesetta di San Vitale di Roppolo per la partenza della camminata organizzata dagli Alpini di Roppolo e Viverone, evento che ha seguito la tendata della sera prima in frazione Salamone.

“La camminata – dice il Capo Gruppo Gianluca Scarafia - è stata aperta da due muli con i loro conducenti delle salmerie di Rovella d’Asti. Il percorso ha toccato le zone limitrofe a San Vitale fino ad arrivare ai punti panoramici sul lago di Viverone. Abbiamo servito colazione ed aperitivo. C’è stata poi il discorso dei relatori del Museo degli Alpini di Biella, che hanno parlato dell’attività degli Alpini biellesi, della protezione civile alpina, e del nostro gruppo di Viverone Roppolo”.

“Il giro – continua Scarafia - si è concluso con l’arrivo all’accampamento di Salomone dove abbiamo mangiato grigliata e piatti tipici della trazione. I ragazzi della tendata hanno poi rimosso le tende, hanno fatto una specie di adunata con tanto di ammainabandiera concludendo queste giornate in allegria. Diamo l’appuntamento all’anno prossimo, sempre il 1° giugno per la tendata ed il 2 per la camminata”.