Kart: Leonardo De Grandi nella Rok Cup Italia

Weekend con note positive per Leonardo De portacolori della scuderia Rally & co sulla pista South Garda karting in occasione della 4° gara della rok cup italia categoria mini, frequentato da piloti di caratura internazionale.

Qualifiche un po' difficili concluse in 11° posizione su 36 partecipanti per Leonardo, che in gara uno recupera quattro posizioni classificandosi settimo. Gara due molto battagliata con il piccolo valsesserino che taglia il traguardo in 8° posizione siglando tempi sul giro sempre nei primi 4 assoluti; nella finale purtroppo il risultato non è stato quello sperato dove Leo arriva 12° per poi essere penalizzato e retrocesso in 14° piazza per il musetto del suo go kart non in posizione causa contatto con un avversario. Prossima gara il 16 giugno sul Cremona circuit.