Cucciolo di capriolo tratto in salvo nei boschi di Portula FOTO

Nella mattinata di oggi, 2 giugno, è stato recuperato un cucciolo di capriolo, in difficoltà nei boschi di Portula, in prossimità del sentiero della Civetta.

A dare l'allarme un escursionista. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il personale preposto al recupero della fauna selvatica che l'ha tratto in salvo.

Non è stato altrettanto fortunato un altro esemplare, investito da un mezzo agricolo in retromarcia. Sembra che il conducente non si sia accorto della sua presenza. È successo nel comune di Salussola.