Giusi Parisi, la ciclista non vedente pedala per l'Italia per abbattere barriere che sono solo nella mente FOTO

Giusi Parisi è stata accolta ieri, 1 giugno a Biella, insieme alla sua compagna di viaggio, la biellese Chiara Ozino, che hanno scelto la nostra città quale tappa del progetto "Ragazze in tandem" ideata per sensibilizzare sull'inclusività nello sport. Il loro viaggio è partito da Reggio Calabria il 25 aprile e terminerà a Milano il 4 giugno. Sul percorso si sono alternati diversi accompagnatori che si sono alternati alla guida del tandem.

"Grazie a tutti per questa accoglienza - ha detto Giusi - questo è un viaggio speciale per il ritorno umano che riceviamo, per la rete che si sta creando con tutte le collaborazioni e per le amicizie che si sono crete al nostro passaggio. Questo giro unisce le mie passioni, il tandem e i viaggi, ma vuole soprattutto portare dei messaggi tra cui l'inclusione nello sport delle persone con disabilità e far capire che i limiti sono soprattutto nella nostra mente"

"Parto con un ringraziamento, anche se i ringraziamenti di solito si fanno alla fine - ha detto Adriano Gilberti presidente dell'Unione Italiana Cechi - perchè con questa occasione ho avuto l'occasione di conoscere un gruppo di persone meravigliose. Cercherò di star vicino a queste persone perchè lo meritano e soprattutto perchè sanno dare tanto. Si cerca sempre di generalizzare, di categorizzare, ma vorrei che la gente capisse che siamo persone e non una categoria. Abbiamo bisogno di tutti affinchè le cose cambino. A volte basta un niente per dare la possibilità ad una persona disabile di inserirsi a pieno titolo nella società."