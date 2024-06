Giornata azzurra a Valdengo, Casliacchio e Soldarini i nuovi campioni regionali Esordienti di 1º e 2º anno

Sono Nicolò Casliacchio (Madonna di Campagna) e Lorenzo Soldarini (Pedale Ossolano i nuovi Campioni regionali Esordienti. I due corridori hanno conquistato la maglia, vestizione ufficiale a cura del vicepresidente Fic Piemonte Marco Rocca, nel Memorial Silvano Borrione, Lino Lava e Adriano Pella organizzato da Ucab Biella in collaborazione con il Gruppo Amici Sportivi Valdengo, la Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini sempre del paese e con l’Amministrazione Comunale di Valdengo.

Il valsusino Casalicchio ha fatto corsa solitaria per tutti e sette i giri del tracciato valdenghese, trasformando di fatto in una cronometro il Memorial laniero. Casalicchio, all’ottavo successo stagionale, è scattato quasi subito e non è mai stato raggiunto dai suoi avversari con la corsa che ha proposto una serie di gruppetti sparpagliati per la maggior parte dei 31,5 chilometri della prova. Al secondo posto Marco Cammarata (Besanese) e al terzo Nicolò Maglietti della Mtb i Cinghiali, la formazione del fuoristrada di Novi Ligure, così come il corridore.

La prova per il 2º anno è stata conquistata da un altrettanto scatenato Soldarini che si ritrova in fuga con Alex Bramati già alla seconda tornata delle nove previste anche se l’ossolano, campione in carica uscente, aveva per strategia pensato allo scatto solo nel finale. Poi Bramati paga un problema alla catena della sua bicicletta e si mettono alla caccia del battistrada Joel Phillipot (Lupi Valle d’Aosta) che arriva secondo e con un gran finale Luca Banfi (Busto Garolfo) che precede allo sprint il resto del gruppo.

La Giornata Azzurra si è conclusa con lo svolgimento del 4º Memoria Celestino Vercelli, mossiere il figlio Edoardo. La corsa è stata fin da subito vivace con una serie di scatti e controscatti che hanno portato istantaneamente il gruppo prima alla fila indiana, poi al frazionamento e infine alla selezione. A metà gara è partito deciso Paolo Marangon (Madonna di Campagna) che ha preso un vantaggio non cospicuo ma in grado di resistere al ritorno del gruppo anche se alle sue spalle i compagni di squadra hanno anche preso in mano le redini del plotoncino residuo per rallentare l’inseguimento. Nel finale Marangon modera la spinta per non correre rischi, il vantaggio a quel punto era prossimo al minuto permettendo così di avvicinarsi al compagno di squadra Gregorio Acquaviva e all’alfiere del Prealpino Niccolò Muraro, con il primo che vince lo sprint e firma la doppietta del sodalizio torinese.

In calce ordini di arrivo e la foto dell’arrivo di Nicolò Casalicchio e il conseguente podio con i primi tre classificati

MEMORIAL BORRIONE-LAVA-PELLA/ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI I ANNO

1º Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna) in 48’16” media oraria 39,157; 2º Marco Cammarata (Besanese) a 31”; 3º Nicolò Maglietti (Mtb I Cinghiali) a 38”; 4º Andrea Randisi (Besanese) a 39”; 5º Fabio Di Leo (Busto Garolfo) a 2’05”.

MEMORIAL BORRIONE-LAVA-PELLA/ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI II ANNO

1º Lorenzo Soldarini (Pedale ossolano) in 1h00’01” media oraria 40,489; 2º Joel Philippot (Lupi Valle d’Aosta) a 45”; 3º Luca Banfi (Busto Garolfo) a 47”; 4º Mirco Mazzoni (Esperia Piasco); 5º Francesco Ambrosio (Gabetti/Ardens).

4º MEMORIAL CELESTINO VERCELLI/ORDINE D’ARRIVO ALLIEVI

1º Paolo Marangon (Madonna di Campagna) in 1h22’10” media oraria 42,718; 2º Gregorio Acquaviva (Madonna di Campagna) a 5”; 3º Niccolò Muraro (Prealpino) a 8”; 4º Marco Zocco (Team Pool Cantù) a 20”; 5º Stefano Brambilla (Sovico) a 22”.