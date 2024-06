“I segreti e la magia delle erbe” da NuovaMente con Rosella Rasori

L’associazione culturale biellese NuovaMente organizza giovedì 6 giugno alle 21 la conferenza ad ingresso libero “I segreti e la magia delle erbe” con Rosella Rasori.

Gli antichi attribuivano significati simbolici e divini alle piante e ai pianeti, creando legami tra l'universo celeste e la vita sulla Terra. L'astrologia, la mitologia, le erbe e l'essere umano: un viaggio a ritroso per riflettere su ciò che è rimasto e ciò che si è perso delle credenze e della saggezza di un tempo.

Rosella Rasori vive nella Regione Arbonino di Netro a contatto con la Natura, curando le piante, raccogliendo le erbe, passeggiando per i boschi, estraendo le essenze, ammirando le bellezze dei fiori. Ogni giorno quel posto le trasmette la forza per perseverare nella ricerca di una vita autentica in profonda connessione con la Terra intesa nel senso più ampio del termine: terra da coltivare, terra come madre, terra come elemento da onorare e ringraziare.

Naturopata, Master reiki e Operatore Socio Sanitario, in questo suo paradiso terrestre da tanti anni distilla le erbe e si occupa di aromaterapia energetica con gli idrolati insegnando ad usare le acque aromatiche che produce come rimedi vibrazionali per i disturbi psicosomatici. Ha pubblicato due libri” Idrolati le acque che curano” e “Iniziazione agli idrolati, le acque del cambiamento” raccontando le esperienze realizzate con i laboratori effettuati nelle scuole e nelle strutture sanitarie.

Nella conferenza tratterà delle sue conoscenze nel campo di tanti malesseri delle persone con rimedi naturali, trattamenti olistici, percorsi sensoriali facendo si che le stesse possano entrare in contatto con le proprie emozioni, creando quella relazione intima con l’ambiente inteso non solo come spazio fisico ma come porta di accesso al proprio mondo interiore.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una mail a nuovamentebiella@libero.it

Per informazioni 3470537574 - www.nuova-mente.org .