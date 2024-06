2 equipaggi della Rally & co al Rally Valsugana Historic, FOTO

Scatta domani, sabato 1 giugno, da Borgo Valsugana in Trentino, la quarta tappa del campionato italiano rally auto storiche Aci sport.



Sette le.prove speciali in programma per un totale di 93 km cronometrati con la lunga prova di Lagorai di ben 22 km che sicuramente farà la differenza. Portacolori della scuderia biellese Rally & co saranno ai nastri di partenza il varesino Luca Delle coste navigato dal Ponzonese Giuliano Santi a bordo della Ford Escort rs numero 21 non si nascondono e puntano ad un risultato a podio nella classe 2000.

Stessa vettura (Ford escort in versione mk2) per la giovanissima Valmossese Alyssa Anziliero navigata dalla mamma Anna Berra che con il numero 73 puntano a fare esperienza e a ben figurare nella classifica femminile. .