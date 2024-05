Biella, due uomini si mostrano nervosi ai controlli: in auto c'erano strumenti da lavoro rubati a Bioglio e Valdilana

Biella, due uomini si mostrano nervosi ai controlli: in auto strumenti da lavoro rubati a Bioglio e Valdilana

Durante il controllo del territorio una pattuglia della Polizia Locale di Biella ha fermato un veicolo con a bordo due soggetti. I due sono apparsi fin da subito sofferenti al controllo a tal punto che gli agenti hanno deciso di approfondire le verifiche ispezionando il veicolo.

Veniva subito notata una motosega professionale nuova che, da approfondimenti, era stata rubata un paio di giorni prima in un capannone di Valdilana. Per tale motivo gli agenti del comando di via Tripoli 48 hanno effettuato una perquisizione più meticolosa del mezzo, rinvenendo altri strumenti da lavoro artigianale oggetto di furto poichè rubati dal magazzino della regione Piemonte di Bioglio.

Inoltre, a bordo del veicolo venivano anche ritrovati strumenti da scasso. Per questo motivo i due fermati venivano denunciati a piede libero per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti da scasso.