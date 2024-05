Dal Biellese al Libano un container di solidarietà: 1500 giocattoli per i territori in conflitto FOTO e VIDEO

Dal Biellese al Libano un container di solidarietà: 1500 giocattoli per i territori in conflitto.

Sono 8 i bancali che da oggi intraprenderanno una missione pacifica per raggiungere il Libano, a favore della solidarietà.

Questa mattina un container vuoto è stato portato a Biella, presso la sede AIB, su un mezzo militare della Brigata Sassari, per essere riempito da 1500 giochi raccolti dalla Banca del Giocattolo: “Provengono dai nostri magazzini di Vaglio e Valle mosso – raccontano i rappresentanti – durante il corso dell’anno li raccogliamo su tutto il territorio biellese e oggi abbiamo unito le forze per raccogliere otto bancali pieni di gioia, destinati ai bambini in difficoltà”.

Le donazioni, compreso il materiale didattico di Mondoffice, sono state caricate questa mattina sul camion e grazie alla collaborazione di Su Nuraghe e La Banca del Giocattolo, la Brigata Sassari si occuperà di far arrivare il carico a destinazione, per portare un sorriso a bimbi e ragazzi al confine con Israele: “La Brigata partirà in missione ai primi di luglio, per portare 1500 doni ai ragazzi: dal Biellese al Libano” concludono i rappresentanti.