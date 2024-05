Amici parla Biellese con Marisol Castellanos

Da vent’anni a questa parte è uno dei format e degli spettacoli più visti in televisione. La competizione fra giovani che si basa su qualità canore, di danza e di spettacolo ha tenuto incollati milioni di spettatori e tra i finalisti c’era la biellese Marisol Catellanos che ha deliziato il pubblico con la sua danza. Alla fine l’ha spuntata nella classifica finale Sarah Toscano, grazie al voto del pubblico da casa, mentre per il nostro alfiere è giunto, dopo l’argento nella classifica finale, la vittoria di categoria nella danza e soprattutto il premio della critica che la consacra come un vero talento emergente. E che la scuola di Maria De Filippi sia una fucina di talenti lo certifica la vincitrice della scorsa edizione Angelina Mango che ha poi trionfato quest’anno a Sanremo ed è stata protagonista all’Eurovision Contest Song. Sui social centinaia di messaggi di congratulazioni da parte di moltissimi fan che hanno decretato la vittoria virtuale di Marisol. Per una volta essere biellesi è un vanto e non è cosa da poco. Complimenti a Marisol, al suo talento e al suo futuro che speriamo radioso nel mondo dello spettacolo