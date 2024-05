Giornata Europea dei Parchi, apre il Centro Visite Riserva Naturale della Bessa

L'Ente gestione aree protette Ticino Lago Maggiore informa che per domenica 19 maggio è prevista un'apertura straordinaria del Centro Visite di Zubiena, frazione Vermogno, nella Riserva Naturale della Bessa. Il centro visite sarà aperto e visitabile gratuitamente dalle 14 alle 18. Si tratta di un centro con diorami ed espositori rappresentanti le antiche attività di ricerca dell’oro oltre ad alcuni aspetti naturalistici dell’area. Inoltre, rappresenta un utile punto di accoglienza ed informazione per i fruitori della Riserva naturale della Bessa.

Fino alle 15.30 è previsto un incontro con la guardiaparco Sibille che racconterà ai visitatori gli aspetti più interessanti della riserva naturale e il mestiere del guardiaparco, ruolo che richiede una profonda conoscenza del territorio, degli animali e dei diversi ambienti del parco.

L'incontro è inserito nell'ambito delle iniziative che l'Ente di gestione ha organizzato per la giornata europea dei Parchi. Il tema della giornata europea dei parchi 2024 è "Insieme per la Natura" e vuole rappresentare un invito a tutti i soggetti ad operare e cooperare per la tutela della biodiversità, per il contrasto ai mutamenti climatici e per uno sviluppo sostenibile dando vita alle scelte per il futuro affinché divengano azioni concrete.