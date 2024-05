Grandi eventi nel Biellese, Gibello: "Opportuno investire sulla formazione, preparazione e predisposizione mentale per l'accoglienza"

I grandi eventi nel Biellese sono davvero strumenti di marketing territoriale. La riprova è stato il passaggio del Giro d'Italia dove Biella si è distinta per la sua bellezza e il calore degli appassionati di ciclismo. E proprio da questa manifestazione è partito lo spunto per alcune riflessioni e pensieri raccolta da figure molto rappresentative del nostro territorio.

In questa occasione, è stato intervistato il presidente ACI Biella Andrea Gibello

I grandi eventi possono aiutare a trasformare un territorio?

I grandi eventi possono certamente non solo aiutare ma essere essi stessi determinanti alla trasformazione economica di un territorio. Questi però non solo sufficienti se non accompagnati da un cambio di mentalità del tessuto commerciale, industriale e di tolleranza personale del territorio stesso.Troppo spesso assistiamo a lamentele o peggio atteggiamenti ingiuriosi riferiti ad eventi che se da una parte limitano in maniera assolutamente marginale la quotidianità portano d'altra parte turisti, sportivi, appassionati a frequentare il territorio con la non contestabile ricaduta economica non solo durante i giorni dell'evento ma principalmente nei mesi a seguire.

Sarebbe inoltre opportuno investire sulla formazione, preparazione oltre che alla predisposizione mentale nell'accoglienza da parte del tessuto commerciale e ricettivo del Biellese.

Qual è, secondo lei, l'impatto economico di un grande evento su di un territorio?

L'impatto economico è certamente rilevante, più l'Evento coinvolge persone da fuori regione e maggiore è la permanenza dei partecipanti e spettatori nel territorio e massima è la ricaduta sul tessuto economico. La priorità di attenzione dovrebbe prevedere eventi che coinvolgano più giorni e a carattere nazionale ed internazionale

Una cabina di regia aiuterebbe ad aumentare l'impatto positivo?

Una cabina di regia era già presente in passato con il "Protocollo Turismo" tra Comune di Biella, Provincia di Biella, Fondazione cassa di Risparmio, Camera di Commercio. Questo protocollo ha in passato avuto una grande valenza di "Gruppo" al fine di essere garante e attrattore per le manifestazioni Turistico/sportive nel territorio

Una figura simile sarebbe opportuna al fine di coordinare e supportare le manifestazioni più importanti e quelle di maggior ricaduta economica per il territorio

Infine, i media, che ruolo hanno?

La promozione e comunicazione è determinante per la buona riuscita di tutti gli Eventi. La sinergia territoriale non può prescindere dal totale coinvolgimento dei media a tutti i livelli. un Evento per quanto importante non potrà vedere la sua reale potenzialità senza il coinvolgimento delle testate giornalistiche.