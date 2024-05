Proseguono gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco per il maltempo. Nella serata di ieri, giovedì 16 maggio, la caduta di una pianta ha bloccato parzialmente la strada di Pettinengo, in direzione Selve Marcone.

Verso le 23 alcuni cittadini di passaggio hanno sostato in via Norcia, nei pressi del restringimento, per segnalare il pericolo non illuminato dai lampioni, per poi segnalare l’accaduto al 112.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area, liberando l’intera carreggiata.