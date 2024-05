Il commiato del Prefetto di Biella D'Agostino: "Saluto e ringrazio anche la vostra Madonnina di Oropa alla quale mi sono tanto affezionata"

Il prossimo venti maggio assumerò l’incarico di Prefetto della provincia di Barletta, Andria, Trani. Lascio pertanto questa stupenda provincia cinta da una corona di vette alpine ancora imbiancate che mi hanno trasmesso tanta energia e resilienza. C’è sempre da fare i conti con il congedo dalla rete professionale e umana che ti lascia nel cuore tanta malinconia ancor più acuita dall’affetto che mi hanno dimostrato tantissime persone all’indomani della notizia del mio trasferimento.

Sono entrata in questa terra laboriosa e di pregevole imprenditorialità “in punta di piedi” e me ne vado portando con me un bagaglio di conoscenza di una realtà industriale che ha saputo affermarsi a livello internazionale grazie alla creatività, serietà e capacità di fare impresa. Un percorso sfidante, quello biellese, che apre una finestra sul mondo e, quindi, tiene continuamente impegnate le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali in un’azione di promozione e valorizzazione delle eccellenze.

È stato un periodo di lavoro intenso caratterizzato da grande sinergia istituzionale, da virtuosa e leale collaborazione, che ha consentito di superare gli ostacoli che si frappongono al benessere sociale. Un deferente e speciale saluto desidero prima di tutto rivolgere a Sua Eccellenza il Vescovo Roberto Farinella, amato pastore e solida guida spirituale, con un’innata vocazione al dialogo con le altre confessioni religiose presenti sul territorio a cui parimenti rivolgo un cordiale pensiero. Ringrazio il Presidente della Regione, i Componenti del Governo nazionale e regionale, i Parlamentari, i Rappresentanti degli Enti locali e delle altre Istituzioni pubbliche che hanno aderito in totale sinergia a tante iniziative per la promozione sociale e del territorio, nel solco della cultura della legalità e nello spirito di solidarietà civile.

Un saluto particolare rivolgo al Presidente della Provincia e al Sindaco della Città di Biella, componenti di diritto del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in seno al quale abbiamo collaborato con comunanza d’intenti nella definizione delle linee di azione a garanzia di una sempre maggiore sicurezza del territorio. Analogo ringraziamento rivolgo, con ammirazione e riconoscenza, ai vertici delle Forze di Polizia e agli altri Corpi chiamati nel Comitato sempre attenti, propositivi ed indispensabili nella condivisione delle strategie di prevenzione e di contrasto del crimine, a strenua difesa delle Istituzioni, della sicurezza, della libertà e dei diritti dei cittadini.

Un impegno profuso con incessante energia e sacrificio costante da tutte le Donne e gli Uomini delle Forze dell’ordine, con risultati evidenti che fanno di questa provincia una realtà serena. Il loro lavoro quotidiano, specie se orientato alla prevenzione, e quindi “silenzioso”, consente di garantire la coesione sociale preservandola dai fenomeni che possono minarla.

Altrettanto ringrazio gli Amministratori locali per la fattiva collaborazione che ha consentito di attivare il virtuoso circuito della sicurezza partecipata e integrata.

Nell’ambito del soccorso pubblico, rivolgo profonda gratitudine e vivo apprezzamento al Comandante e alle Donne e agli Uomini dei Vigili del Fuoco, per la loro vocazione appassionata e ininterrotta a tutela dell’incolumità dei cittadini.

Esprimo rispetto e la mia stima più sincera per i vertici dell’Autorità Giudiziaria, inquirente e giudicante, e per i Magistrati. A loro va la mia gratitudine per il pervicace lavoro di repressione di ogni forma di criminalità e per la condivisione delle iniziative di prevenzione e promozione a tutela della sicurezza di questa comunità. Prefettura di Biella Ufficio Territoriale del Governo 2 Allo stesso modo ringrazio i rappresentanti del mondo sociale e del volontariato, campioni di umanità e risorsa preziosa di una società civile.

Un pensiero affettuoso rivolgo alle scuole della provincia, capaci di educare i nostri giovani ai valori della conoscenza, della legalità e della partecipazione. Un sentito grazie va agli operatori dell’informazione che hanno contribuito a rendere trasparente l’attività prefettizia.

Da ultimo e non per ultimo desidero ringraziare i miei più diretti collaboratori ed il personale tutto della Prefettura che, nonostante la forte carenza di organico, mi hanno permesso di assicurare, con abnegazione, professionalità e spirito di sacrificio, tutti i servizi connessi all’attività prefettizia.

Consentitemi di salutare e ringraziare con tanta devozione la vostra Madonnina di Oropa a cui mi sono affidata e affezionata: che spettacolo quel Santuario! La prima volta che l’ho visto ho provato un’emozione tanto forte da togliermi quasi il respiro. Porterò con me la Sua immagine, ricevuta in dono, che mi ha tenuto tanta compagnia durante la mia permanenza a Biella.

A tutti voi un abbraccio affettuoso, fiduciosa del buon esito delle iniziative intraprese.

Ad maiora semper! Biella, 17 maggio 2024