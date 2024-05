Buche e strade sconnesse: Cresce il numero delle richieste di danni

I Carabinieri sono chiamati ogni giorno ad intervenire per accertare danni alle auto a causa delle voragini sulle nostre strade, con un significativo aumento delle richieste di risarcimento danni alle auto, agli enti preposti. Questo fenomeno è particolarmente evidente dove la manutenzione stradale spesso non riesce a tenere il passo con il deterioramento delle infrastrutture.

Di fronte a danni significativi, molti conducenti scelgono di richiedere un risarcimento il cui ottenimento non è sempre semplice. È necessario dimostrare che il danno è stato causato da una buca presente su una strada di competenza dell'ente responsabile e che quest'ultimo era a conoscenza del problema ma non è intervenuto tempestivamente per risolverlo. Ecco perché il verbale delle forze dell'ordine sul posto si rende necessario a testimonianza del sinistro.

Per ridurre il fenomeno, è fondamentale che le amministrazioni locali investano in una manutenzione stradale adeguata e tempestiva, adottando al contempo tecnologie e materiali innovativi per migliorare la durabilità delle strade. Solo attraverso un impegno congiunto e mirato sarà possibile garantire una rete stradale sicura e affidabile per tutti i conducenti.