Infortunio sul lavoro a Mongrando, parla la dipendente ferita: "Perse due dita della mano ma l'intervento riuscito"

Aggiornamento 16 maggio

"Vorrei rassicurare quanti mi conoscono rispetto al mio stato di salute: purtroppo ho perso due dita della mano destra ma, a seguito dell'intervento di ieri al CTO di Torino, mi hanno tranquillizzata sulla buona riuscita dell'intervento che salvaguarda le altre tre dita. La situazione sta tornando alla normalità e confido di poter recuperare la completa funzionalità. Ringrazio tutto il personale medico che si è occupato e si sta occupando di me". A parlare la dipendente della ditta tessile che, nella mattinata di ieri, 15 maggio, è rimasta ferita in un infortunio sul lavoro a Mongrando.

È arrivata anche la dichiarazione di Piercarlo Zedda, ad di Pantex: "Stiamo seguendo con molta attenzione gli aggiornamenti rispetto alle condizioni di salute della nostra collaboratrice e, fin da subito, siamo stati disponibili alla massima collaborazione con gli organi preposti a chiarire la dinamica dell'incidente. Fare luce su quanto accaduto, infatti, è molto importante anche per noi perché la sicurezza in azienda è da sempre la nostra priorità".

Il fatto

Infortunio sul lavoro a Mongrando. È successo intorno alle 10 di oggi, 15 maggio, all'interno di Pantex, una ditta tessile: stando alle prime ricostruzioni, un'operaia di 58 anni, residente fuori regione, è rimasta ferita mentre stava pulendo un macchinario in funzione, utilizzato per la cardatura.

All'improvviso, sarebbe rimasta impigliata in un rullo con la mano e il braccio destro. In brevissimo tempo, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Avrebbe riportato ferite da codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il macchinario è stato posto sotto sequestro dal personale dello Spresal, a cui sono affidati gli accertamenti di rito.