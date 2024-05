Biella, pianta cade sulla strada vicino alla rotonda di via Repubblica: grosso spavento per i passanti

Grosso spavento per passanti e residenti a causa di una grande pianta caduta sotto il peso della pioggia. È successo nella mattinata di oggi, 16 maggio, in via Matteotti, in prossimità della rotonda di via Repubblica.

Stando alle informazioni raccolte, nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto la Polizia Locale per la viabilità e la messa in sicurezza. L'albero è stato rimosso e l'area transennata.