Biella, Veglia di Pentecoste con le comunità parrocchiali.

Sabato 18 maggio alle ore 20.45 in Cattedrale a Biella, si celebra la S. Messa vigiliare della solennità di Pentecoste, con la presenza delle comunità religiose, maschili e femminili, gruppi ecclesiastici e i movimenti di spiritualità sono invitati a partecipare. La celebrazione eucaristica verrà presieduta dal Vescovo Roberto Farinella, per l’invocazione dello Spirito Santo che scenderà sulla Chiesa, per la rinnovata Pentecoste

“In questo 2024, Anno della Preghiera un dono singolare che la nostra Chiesa particolare accoglie dal Risorto è l’istituzione di 7 nuovi Accoliti di cui un seminarista, istituiti a servizio della ministerialità eucaristica, per le parrocchie e le chiese diocesane”.