Calcio, pari e tanti gol per Biellese e Cossato. Gaglianico a forza 9, imprese Pollone e La Cervo

Pari e spettacolo in Eccellenza per Biellese e Città di Cossato che, sugli ostici campi di Lascaris e Stresa, hanno ottenuto un punto che allontana entrambe le formazioni dai loro obiettivi: primo posto e una salvezza senza play out.

In Promozione, invece, spiccano i rotondi successi di Chiavazzese (2-0 sul Trino ) e Valdengo (4 a 1 esterno sul Momo). Grazie a questo risultato, la Fulgor si porta in zona play off, a sole due lunghezze dal terzo posto. Pari per il Ceversama a Omegna (1-1), così come la Valdilana Biogliese (1-1 con Cameri), che resta invischiata nelle sabbie mobili della zona play out.

In Prima Categoria, giornata da dimenticare per le squadre biellesi: al tappeto Vigliano, Ponderano e Valle Cervo Andorno mentre la Valle Elvo trova l'1-1 con la Quaronese. Esulta solo il Gaglianico, che rifila 9 reti all'Aosta Calcio.

Infine, in Seconda, grande impresa de La Cervo, che ha la meglio sulle Torri Biellesi nel derby di giornata: alla fine, finisce 2 a 0 a favore dei padroni di casa, ora terzi, a 38 punti. Grande prova anche per il Pollone che blocca la seconda forza del campionato sul risultato di 1 a 1.