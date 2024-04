Penetrano in una cascina e asportano oggetti di valore. Furto scoperto ieri, 6 marzo, ma portato a segno probabilmente qualche giorno prima. Non essendoci telecamere di controllo resta difficile per i Carabinieri risalire ad eventuali movimenti sospetti o individuare gli autori del furto. Proseguono le indagini per trovare elementi utili.