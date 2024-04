Masserano, Associazione Genitori Sempre e Croce Rossa insieme per la sicurezza dei bambini - Foto Associazione Genitori Sempre di Masserano

Grande successo venerdì 5 aprile al Teatro di Masserano per la serata di formazione sulle manovre salvavita pediatriche organizzata dall’Associazione Genitori Sempre di Masserano in collaborazione con i volontari della Croce Rossa di Cossato.

All’evento hanno infatti partecipato tanti genitori ed interessati, desiderosi di apprendere tecniche fondamentali per la sicurezza dei bambini.

Fulcro della serata la formazione pratica su come intervenire in situazioni di emergenza, soprattutto con lattanti e bambini. I partecipanti si sono esercitati sui manichini, sotto la guida esperta dei volontari della Croce Rossa, che hanno condiviso la loro conoscenza e competenza in materia di primo soccorso.

“Esprimiamo soddisfazione – dichiarano insieme Associazione Genitori Sempre Masserano e Croce Rossa - per l’approvazione e l’interesse che ha riscosso l’iniziativa finalizzata ad evidenziare l’importanza di tali competenze nella vita quotidiana. Ed esprimiamo soddisfazione per l’alta affluenza e l’impegno dimostrato dai partecipanti, confermando l’importanza di promuovere la cultura del soccorso e della prevenzione”.