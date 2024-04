A Vercelli i Vigili del Fuoco soccorrono una persona presso il torrente Cervetto

In data odierna, 6 aprile 2024, intorno alle 9, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, con APS (Auto Pompa Serbatoio), Autoscala e personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono intervenute a Vercelli in via Gifflenga presso il torrente Cervetto per il soccorso di una persona in acqua.