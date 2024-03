Nuovo codice della strada: dal telefono ai monopattini, 5 punti approvati alla Camera.

Molte innovazioni per il nuovo Codice della Strada che, approvato alla Camera, passerà alla votazione del Senato. I disegni di legge non sono ancora definitivi ma, se dovessero entrare in vigore, si attiverebbero prima dell’estate. Dalla micro-mobilità alla distrazione da telefonino, dagli stupefacenti all’abbandono degli animali: “Le norme agiscono principalmente sulle maggiori cause di incidenti, spesso legate alla distrazione”. Tutte le novità, dalla Polizia Locale biellese.

Monopattini e micro-mobilità

I monopattini elettrici, come anticipato, dovrebbero essere dotati di targa e assicurati per la responsabilità civile e inoltre, anche i maggiorenni saranno tenuti ad indossare il casco.

Cellulare alla guida

Multe salate e ritiro della patente per chi utilizza i dispositivi alla guida: il progetto prevede l’immediato ritiro della patente, da 15 giorni a due mesi e una sanzione minima che varia da 250 a 350. In caso di recidiva, si aggiunge la decurtazione di 8-10 punti e aumenta considerevolmente la multa.

Guida in stato di ebrezza

Aggravato il procedimento sanzionatorio e, dopo una soglia da stabilire, l’avvio del procedimento penale. Per chi è già stato sanzionato l’obbligo di installazione dell’Alcolock: un dispositivo che impedisce l’avvio del veicolo, se il tasso alcolemico è superiore allo zero.

Questione stupefacenti

La guida sotto stupefacenti verrà “ampliata”, non solo ad uno stato di alterazione psico-fisica, ma anche alla rilevazione di sostanze, tramite apposito test. La sanzione verrà quindi assegnata a coloro che hanno abusato di stupefacenti, in un arco di tempo più ampio.

Abbandono degli animali

Buone notizie per gli animali: le nuove norme prevedono una sanzione aggravata, per l’abbandono degli animali domestici.