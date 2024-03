Unpli Pro Loco Biellesi, si può visitare la mostra di Simonetta Gho: ecco dove

Prosegue anche per questo fine settimana l'iniziativa, al Ricetto di Candelo da parte dell'Unpli Pro Loco Biellesi, che offre l'opportunità agli artisti biellesi di esporre i propri elaborati nella sede dell'associazione.

Domani, domenica 17 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 esporrà i propri dipinti ad olio ed acquarelli, la pittrice Simonetta Gho, docente all'Università Popolare Biellese e già conosciuta per le diverse esposizioni a Milano, Padova, Lesa , Venezia e Ferrara. Con lei esporranno anche due sue allieve : Elisabetta Guerretta e Rosa ConstantaCann.

Prosegue anche il laboratorio degli scultori del legno che daranno dimostrazioni pratiche di scultura. Ci sarà una ragione in piu' per visitare il conosciuto e affascinante Borgo del Ricetto di Candelo, già meta di passeggiate da parte dei Biellesi e tappa importante per i circuiti che portano turisti nel nostro territorio.