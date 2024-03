Talk evento Pistoletto e Jago

Oggi, mercoledì 13 marzo, alle ore 18.30, si terrà a Biella, presso l’Auditorium di Palazzo Gromo Losa, un talk senza precedenti tra due figure di spicco della creatività contemporanea: Michelangelo Pistoletto e Jago, realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Palazzo Gromo Losa srl nell’ambito degli eventi collaterali della mostra Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente.



“Si tratta di un importante progetto di territorio, il primo passo per posizionare Biella nel panorama delle grandi mostre d’arte e come meta turistica – commenta il Presidente Michele Colombo – un progetto che sta coinvolgendo tutto il Biellese ed ha già attratto oltre 21 mila visitatori tra cui numerose scolaresche. Siamo particolarmente felici che i temi sociali della mostra abbiano interessato i ragazzi che la mattina del 13 marzo avranno l’opportunità di dialogare con Jago nel corso di uno speciale incontro presso il Liceo artistico.”



I PROTAGONISTI E IL FORMAT DEL TALK

Michelangelo Pistoletto, uno dei più grandi artisti viventi, e Jago, la “rockstar della scultura”, due generazioni a confronto si incontreranno in un dibattito sull’arte di oggi e su quella di domani; sul percorso umano e artistico che li ha portati a definire la loro personale formula della creazione; sull’arte come catalizzatore delle culture del presente; sulla responsabilità verso sé stessi, verso l’altro, verso la natura di cui facciamo parte; sulla società e le sfide che ci attendono.

Il talk Pistoletto/Jago, moderato da Cesare Biasini Selvaggi (giornalista culturale), si snoderà attraverso un format che metterà al centro le parole per raccontare l’arte, la società, il nostro tempo.



L’evento è già SOLD OUT ma, per dare la possibilità a tutti gli interessati di seguirlo, sarà realizzata una speciale diretta streaming sulla pagina Facebook di @PalazzoGromoLosa , visibile anche su grande schermo nella sala convegni di Palazzo Ferrero.