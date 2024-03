Biella, tante buche sulle strade e danni alle auto: l'ondata di maltempo presenta il “conto" FOTO

È sotto gli occhi di tutti: le intense precipitazioni di questi ultimi giorni hanno messo a dura prova le condizioni del manto stradale della città di Biella. Alle buche già esistenti ne sono comparse di nuove e ancor più profonde nei punti di maggior traffico.

Via Carso, via dei Tigli, via Milano, via Repubblica, via Galilei, via Ivrea, corso San Maurizio, viale Macallè, via Tripoli, via Trieste, Strada della Nera: sono solo alcune delle arterie più martoriate dal maltempo, come riportato nelle foto-segnalazioni di alcuni cittadini, fortemente contrariati e risentiti dalla situazione attuale.

Inoltre, sembra che siano stati oltre 20 i mezzi danneggiati a causa delle buche presenti sull'asfalto. In alcuni casi, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. I punti maggiormente critici sono stati segnalati con cartelli che vietano il passaggio dei veicoli.

Si raccomanda ancora la massima prudenza e attenzione alla guida fino alla fine dell'allerta meteo.