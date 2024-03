Rugby, Serie A: Biella Rugby v Rugby Noceto

La giornata sedici del Campionato Maschile di Serie A si giocherà a Biella. Atteso sul campo di via Salvo D’Acquisto il forte Noceto, compagine storicamente performante, alle prese con una stagione non particolarmente brillante. Niente di drammatico per gli emiliani che navigano a metà classifica, al settimo posto, pur essendo abituati a dominare i vertici. Reduci da una vittoria, la settima, ottenuta sul campo di casa contro l’Amatori Alghero, evocano nella mente di coach Benettin i peggiori incubi: per mano di Noceto Biella ha subito la sua prima sconfitta quest’anno, di due soli punti e l’unica del girone di andata, replica fedele della trasferta di un anno prima. A dirla tutta, nella partita di ritorno del campionato 22/23, il finale fu in favore di Biella, ma sempre con un risultato misurato.

Coach Alberto Benettin: “Reduci da una partita complicata, ma che si è conclusa con una vittoria sul campo di Settimo, durante la quale abbiamo sofferto davanti, ma non abbiamo mai mollato, siamo molto carichi di tornare a giocare sul campo di casa. Ci stiamo preparando ad affrontare Noceto, una squadra che ci ha battuti all’andata offrendoci un motivo in più per dimostrare di poterli superare. Una squadra che, nonostante quest’anno abbia collezionato vittorie e sconfitte misurate, è coriacea e combattiva, in grado di trovare risorse inaspettate fino all’ultimo minuto. Sarà una bella sfida, anche se con grandi probabilità verrà combattuta su un campo decisamente pesante e, al momento in cui stiamo parlando, probabilmente battuto da una pioggia insistente. Ci faremo trovare pronti a questo genere di partita, consci che il meteo avverso sarà uno svantaggio per entrambe le compagini. Sarà dura, ma non ci sono alibi: dovremo fare l’impossibile per incassare il risultato”.

Kick off alle ore 14.30.

Serie A. XV giornata – 03.03.24. Biella Rugby - Rugby Noceto; Amatori & Union Milano - Asd Rugby Milano; Parabiago – Calvisano; Rugby Parma – Cus Milano; Cus Milano - VII Rugby Torino; Monferrato – Amatori Alghero.