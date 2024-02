TeamVolley, ecco i risultati delle squadre giovanili FOTO

Nonostante mille difficoltà esterne, le nostre squadre giovanili sono chiamate a lottare ed onorare la stagione fino in fondo. Il punto sugli impegni delle nostre squadre, dalla Serie D all’Under12.

SERIE D SERIE D Girone A - 16a giornata

SaFa 2000 – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-0 (25-19/25-10/25-22)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi, Boggiani, Zignone 9, Cena 7, Sola 8, Venturino 3, Gariazzo ne, Damo 2, Allorto ne, Fantini 1, Piletta 1, Guzzo (L1), Vioglio (L2).

Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto. Coach Ivan TURCICH: «Nulla da fare. Tutto da rivedere, nuovi equilibri da ritrovare e poche certezze: questo è il riassunto migliore che riesco a dare. Purtroppo in questo momento è fondamentale concentrarci su noi stessi e non su situazioni che necessariamente non sono sotto il nostro controllo. La salvezza è sicuramente lontana, ma farò il possibile per dare uno strappo a questo velo di insicurezza e nervosismo proposto sabato».

UNDER18 Quarti di finale – Andata

Sammaborgo U18t – GENERALI TEAMVOLLEY 3-0 (25-12/25-19/25-11)

GENERALI TEAMVOLLEY: Boggiani, Zignone 5, Piletta 2, Sola 7, Cena 3, Damo 2, Guzzo (L1), Allorto ne, Floris ne, Gariazzo, Vioglio (L2). Coach Paolo Salussolia.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Così come sono sempre pronto a trovare i difetti nelle vittorie (anche quando larghe), è giusto cercare le cose positive pure quando il punteggio non sembrerebbe ammettere discussioni. Opposti a un avversario oggettivamente più forte di noi, più pronto tecnicamente e più dotato fisicamente, abbiamo sfoderato per larghi tratti la miglior partita di ricezione e difesa dell'anno, alla quale va aggiunta una più che sufficiente prova in battuta. In capo a una settimana nella quale è successo di tutto, pur con un ridotto numero di effettivi e (conseguentemente) di soluzioni a disposizione, è un merito che va riconosciuto alle ragazze. Ci sono mancate ovviamente diverse cose: l'attacco non ha saputo concretizzare diversi scambi, ci sono ancora difficoltà nell'interpretazione tattica di alcuni frangenti, abbiamo fatto cadere almeno un paio di palloni francamente imbarazzanti e abbiamo pagato carissimo l'unico momento di vuoto in ricezione. Domenica c'è il ritorno: abbiamo un 1% di possibilità di passare il turno ma ci proveremo fino in fondo, con fiducia in quel che sappiamo fare e una cocciuta quanto serena determinazione nel migliorare quel che non va. La parola d'ordine, anche per le non juventine, è #finoallafine».

UNDER16 Ottavi di finale – Ritorno

L’Antica Farinata Pallavolo Ovada – DE MORI TEAMVOLLEY 3-0 (25-11/25-6/25-17)

Coach Marco ALLORTO: «Questa partita persa contro la corazzata di Ovada sancisce la fine del percorso della nostra Under16. Abbiamo approcciato la gara nel modo più sbagliato possibile, lasciando che le padrone di casa facessero il loro gioco senza reagire. Abbiamo tirato fuori qualcosa solo nel terzo set, ma non è comunque bastato. Torniamo a casa con un po' di amaro in bocca».

UNDER13 CONAD TEAMVOLLEY – San Giacomo Azzurra 3-0 (25-20/25-6/25-16)

Capitan Linda MILANI: «Siamo molto contente e soddisfatte di aver portato a casa un'altra vittoria. Siamo partite un po' sottotono nel primo set, poi abbiamo trovato la concentrazione giusta, riuscendo a vincere».

UNDER12 (4x4)

Gaglianico Volley School – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 1-2 (15-13/12-15/8-15)

Valsesia Team Volley 11 – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 2-1 (15-14/7-15/15-4)

Valsesia Team Volley 12 – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 2-1 (15-12/15-7/14-15)

Coach Alessia DIEGO: «La partita con Gaglianico è iniziata un pochino male, poi però si sono riprese. Qualche errore di troppo dovuto anche alla misura del campo, visto che ci alleniamo sempre in quello grande. Il terzo match è stato da dimenticare, quello più sottotono. Sono però state brave a riprendersi nel finale, vincendo un set contro Valsesia 12, le più forti. Sono abbastanza soddisfatta, si vede una crescita delle bimbe».