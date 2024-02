Al via gli equipaggi Rally & co al Vallate Aretine, nella foto Alyssa e Anna

Nel weekend alle porte e’ in partenza il campionato italiano rally autostoriche che come di consueto debutta in Toscana per la 14° edizione del rally vallate aretine.

Come consuetudine degli ultimi anni, presenti gli equipaggi della scuderia Rally & co con alcune novità di rilievo per questo 2024 prima fra tutte la presenza al via della coppia tutta al femminile composta da Alyssa Anziliero navigata dalla mamma Anna Berra che sulla ford escort rs di famiglia puntano alla vittoria del campionato femminile assoluto.

Lasciato il volante alla figlia ed alla moglie a Walter Anziliero e’ stato assegnato il ruolo di direttore sportivo nonchè consigliere a 360 vista la sua esperienza al volante della ford.

Sui 108 km suddivisi in 8 prove speciali con partenza ed arrivo ad Arezzo presenti sulla Opel corsa gsi Alessandro Bottazzi navigato dalla new entry Carmelo Cappello pronti a puntare al vertice della classe 1600 come ampiamente dimostrato nel 2023 con la vittoria di campionato nella classe di appartenenza.

Reduci dalla vittoria nel Memory Fornaca e convinti di poter entrare nella top ten assoluta visto il feeling instaurato con la loro ford escort rs mk1, al via Luca Delle coste navigato come l’anno scorso dal veterano Giuliano Santi ,ormai una garanzia di risultati al vertice sia nel raggruppamento che in termini assoluti