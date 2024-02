Concorso Tenenti Carabinieri 2024 per 14 posti, c'è il bando

E' stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 14 Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri.

I posti disponibili sono 14 di cui:

- 4 (quattro) posti per la specialità in medicina;

- 1 (uno) posto per la specialità veterinaria;

- 2 (due) posti per la specialità psicologia;

- 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica;

- 3 (tre) posti per la specialità telematica;

- 2 (due) posti per la specialità genio;

- 1 (uno) posto per la specialità amministrazione e commissariato;

Qui il bando