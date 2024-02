La Pro Loco di Borriana, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Borriana ha il piacere di annunciare che a Borriana in Via Elvo si terrà la Fiera zootecnica, agricola, dell’artigianato e dei prodotti del territorio.

Pertanto, si invitano tutti gli espositori e gli allevatori interessati a presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modulo “Domanda di partecipazione alla Fiera Zootecnica di Borriana” che si trova sul sito del Comune.