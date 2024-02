Segnalate persone sospette a Chiavazza, l'invito è di prestare attenzione

Da qualche giorno nelle chat degli abitanti del quartiere di Chiavazza sta girando un messaggio che invita a fare attenzione, in quanto tra le vie Coda, Strada alle Fucine e circondario sono state viste aggirarsi persone sospette, che chiedono informazioni presso le abitazioni.

Stando sempre al messaggio un uomo avrebbe barba e cappuccio e ci sarebbero anche dei ragazzi che controllano con interesse le abitazioni, entrano nei cortili e fanno domande senza senso ricercando persone, parlano di giardinaggio, di grondaie, una signora sarebbe stata anche fermata all' uscita del parco in Strada alle Fucine dicendo che c'era una perdita di gas e seguendola, poi per fortuna è arrivata gente e si sarebbero dileguati.

Non è la prima volta che accade, l'ultimo messaggio simile che era circolato tra gli abitanti del rione risale al mese scorso.