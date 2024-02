Biella, Comune e Consiglio Regionale ascoltano le associazioni giovanili per progettare assieme il futuro del territorio

Nella giornata di sabato si è svolto al Piazzo presso Palazzo Ferrero un incontro con numerose associazioni giovanili di Biella, organizzato dall’Assessore Comunale alle Politiche giovanili Gabriella Bessone in collaborazione con il Consigliere Regionale Michele Mosca.

L’occasione è stato un momento di ascolto e di confronto, per comprendere direttamente dalla viva voce dei giovani biellesi quali siano le esigenze e le priorità che loro individuano, per poter mettere a terra le iniziative principali di cui il territorio necessita, condividendo gli stessi propositi e operando tutti congiuntamente con il medesimo scopo.

Sono stati molti gli interventi, dai quali sono emersi punti e spunti interessanti spesso di progetti già avviati che possono, con le proposte avanzate, fornire delle risposte puntuali e la giusta soddisfazione nei confronti delle future generazioni per offrire loro l’opportunità di realizzarsi senza dover lasciare il Biellese o comunque rendere la nostra provincia maggiormente attrattiva per le giovani generazioni. Il tema principale che i giovani hanno evidenziato è quello dei trasporti, per collegare il Biellese a Torino e a Milano e viceversa nell’altro senso, in ottica non solo turistica ma anche per agevolare una nuova residenzialità che porti incremento demografico stabile.

L’assessore Bessone dichiara: “incontro molto positivo e propositivo nel condividere progettualità tra le associazioni giovanili e l’Amministrazione. Durante il dibattito sono emerse i desiderata e le proposte che saranno prese in considerazione e tanto amore verso il nostro bellissimo territorio con la volontà di lavorare in rete. Tanti sono stati gli argomenti toccati oltre al trasporto, non solo verso i grandi centri urbani ma anche per gli spostamenti in città e comuni limitrofi, l’accoglienza degli studenti del nostro polo universitario, la disponibilità di spazi ad uso gratuito da adibire ai momenti di incontro per progettualità a ricaduta sulla collettività e perché no anche di svago.

Conclude il Consigliere Regionale Michele Mosca: “Sono molto soddisfatto del risultato dell’incontro, i temi individuati dai ragazzi sono in gran parte argomenti che ho affrontato in questi anni, primo tra tutti quello delle infrastrutture e dei trasporti, abbiamo dibattuto di come potenziare l’offerta formativa e universitaria di Città Studi, delle esigenze di avere locali di svago per i più giovani e momenti di incontro per costruire il biellese del futuro. Ho ascoltato giovani intraprendenti, preparati e desiderosi di confrontarsi, abbiamo avviato un bel percorso che deve avere un seguito”.

Concordando sulla necessità di fare rete, ci si è lasciati con l’intento di una futura programmazione che prevede degli incontri periodici e soprattutto, attraverso la collaborazione tra il Comune di Biella e il Consiglio Regionale del Piemonte, l’organizzazione di una giornata dedicata all’associazionismo giovanile. Tutti assieme si può lavorare in sinergia per progettare il futuro partendo dal basso, dall’ascolto e dalla condivisione.