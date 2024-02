Biella: la piazzetta di fronte alla biblioteca Frassati sarà intitolata a Carlo Barbera

Dopo la biblioteca "Alfredo Frassati" e il ponte di Chiavazza, conosciuto anche come "Ponte Cervo", che collega via Milano con via Cernaia, che sarà chiamato ponte Nino Cerruti, la giunta cittadina ha in mente di intitolare una piazza anche a Carlo Barbera, l'imprenditore tessile biellese nato a Biella il 13/07/1911 e deceduto all'età di 101 anni il 13/01/2013. In particolare, è intenzione dell' amministrazione intitolare la porzione di piazza Curiel compresa tra l'ingresso della Biblioteca Civica "Alfredo Frassati" e l'area giochi.

Nel documento si legge che l'intitolazione consentirebbe di "onorare la figura di un imprenditore illuminato, che portò nel 1986 alla realizzazione da parte del figlio Luciano del progetto "Biella Master delle Fibre Nobili", nato dal desiderio e dall'esigenza di tramandare e non disperdere il grande patrimonio di professionalità, esperienza, valori imprenditoriali e manageriali proprio delle aziende biellesi; iniziativa che il Comune sostiene ogni anno, data la rilevanza della stessa per il supporto e lo sviluppo dell’occupazione giovanile in un settore, quello tessile, di forte tradizione e importanza per la città di Biella e per il suo territorio".

In particolare, l'area individuata dal Comune si chiamerà "Piazzetta Carlo Barbera". La giunta ha ora inviato tutta la documentazione necessaria a procedere con l'intitolazione alla Prefettura ed alla Soprintendenza per i beni storici, ambientali e architettonici, per i successivi provvedimenti di competenza.