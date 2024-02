Candelo, Orizzonti Creativi: riprendono gli incontri con gli scrittori biellesi

Sabato 24 febbraio, alle 16.30, nella Sala Affreschi a Candelo, riprendono gli incontri con scrittori biellesi in collaborazione con l’Associazione di Orizzonti Creativi di Biella. Protagonista Artemisia Loro Piana: una donna poliedrica, attrice, pittrice, scultrice e scrittrice di libri.

Si tratta di un’anteprima a tutte le iniziative “Dedicate alle donne” che verranno organizzate dalla Biblioteca Civica Livio Pozzo di Candelo, nel mese di marzo 2024.

Sabato 24 verrà presentato il libro di Artemisia Loro Piana “Actus contritionis”, ultimo suo romanzo ambientato nel Biellese, pubblicato dalla casa editrice Il Passeggero nel 2023. Il genere è drammatico e ricco di suspense, perché, come afferma l’autrice “Appassionata fin dall'adolescenza dei racconti di E. A. Poe, e più avanti nel tempo delle opere di Shakespeare, il genere drammatico e thriller mi hanno portata in questa direzione”.

Leggeranno alcune pagine significative del libro i lettori Patrizia Latini e Alfredo Barausse.

Biografia

“Estrosa, irrequieta, amo la compagnia ma apprezzo la solitudine. Amo l’arte in ogni sua espressione: letteratura (ho pubblicato tre libri di genere thriller), faccio teatro da 12 anni con la compagnia Teatrando, dipingo quadri e da poco ho scoperto la scultura.

Pittrice autodidatta, ho iniziato riproducendo quadri famosi per il solo piacere di dipingere e imparare a usare il colore, fintanto che (trovata quest’arte piacevole e gratificante, oltre che terapeutica) ho trovato un mio stile. Il tema della Casa, soggetto presente in tutte le mie opere, mi accompagna a staccarmi dalla realtà e vivere, come un sogno, quei concetti narrativi e fantastici che con L’Arte meglio si può esprimere attraverso significati simbolici. La Casa, luogo di ritrovo e sicurezza, dove ognuno si sente a suo agio; la Casa che diventa piccola e stretta quando si è tristi, mentre diventa speciale quando si è di buonumore. Case dalle forme morbide, adagiate su se stesse escono dal pennello nei momenti di quiete e serenità. Case spigolose, dalla silhouette distorta come i pensieri cupi che guidano il pennello nei momenti di tristezza. Case che ci riparano da tutto. Noi stessi siamo la casa del nostro Io.”

Artemisia nasce a Trivero (ora Valdilana) e attualmente vive a Biella. Dopo quarant'anni di servizio presso il Comune di Valle Mosso, finalmente libera di dedicarsi alle sue passioni, occupa gran parte del tempo libero dipingendo, scrivendo, facendo sculture e recitando, da ben dodici anni, nella compagnia teatrale locale “Teatrando”.

Oltre ad aver scritto alcuni racconti risultati vincitori di concorsi letterari, nel 2006 pubblica il suo primo libro con la casa editrice Il Filo: “Imperfetto”.

Nel 2010 vince il premio “Thriller Magazine” con il nuovo romanzo “Mare di fiele” edito da Delos Book e nel 2015 la casa editrice Golem Edizioni pubblica un altro suo romanzo (sempre di genere thriller) “Il salvadanaio del tempo”.

“Actus contritionis” è l'ultimo romanzo pubblicato con la casa editrice Il Passeggero.