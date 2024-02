Biella, sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi a titolarità comunale

Lo scopo del bando Regionale per il “Prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale” era quello di promuovere e sostenere l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi per la prima infanzia, attraverso l’erogazione di un contributo a copertura dei costi di frequenza aggiuntiva di pre e post nido nei servizi educativi.

“Gli obiettivi della misura sono infatti tesi a conciliare le esigenze delle famiglie, in particolare delle mamme lavoratrici perché orari più ampi dei servizi per l’infanzia possono facilitare la gestione dei tempi di lavoro e famiglia” spiega l’assessore all’Istruzione pubblica Gabriella Bessone. Grazie a tale misura alcuni nidi potranno garantire a partire da lunedì 19 febbraio l'apertura fino alle ore 18.00 senza ulteriori oneri a carico delle famiglie.

Tale servizio di prolungamento orario raggiungerà quest’anno 24 famiglie. Le richieste pervenute infatti sono state 31, ma potranno esserne accolte 24 in quanto il servizio sarà attivato nelle strutture del Vernato e Rogge Pavignano dove è stato possibile raggiungere il numero minimo (6) di richieste; mentre nelle restanti strutture non ne sono pervenute a sufficienza per l’attivazione del modulo.