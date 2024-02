Trasferta a Parabiago per Biella Rugby, coach Benettin: “Proviamo a vincere”

Pronti a ripartire dopo una domenica di stop dedicata all’inizio del Torneo 6 Nazioni. Seconda giornata del girone di ritorno per Biella Rugby che si prepara alla seconda trasferta consecutiva, questa volta per affrontare Rugby Parabiago.

Il confronto sulla carta, vede in vantaggio i gialloverdi: secondo posto in classifica, dieci partite vinte, una sola persa ed una pareggiata a confronto con il quarto posto di Parabiago, composto da le sette vittorie, quattro sconfitte ed un pareggio. Da sempre però si sa che ‘la squadra più forte’ la decide il campo, e coach Alberto Benettin è consapevole delle difficoltà che i suoi ragazzi dovranno affrontare nel fine settimana: “Ci troveremo domenica opposti a Parabiago, una delle squadre più forti di questo girone, in casa loro. Penso che in assoluto i nostri prossimi avversari siano dotati degli avanti più performanti, inutile dire che sarà una sfida durissima e molto fisica. Per affrontarli ci stiamo preparando al meglio. Nelle ultime settimane ci siamo allenati prima puntando al recupero e alla parte fisica, e devo dire ci siamo ricaricati, poi in funzione della prossima sfida e le ultime sedute mi hanno davvero soddisfatto. Veniamo da un a serie di tre partite che ci hanno portato a tre successi, anche se due ottenuti con risultati molto tirati, dimostrazione che la squadra è stata unita e ci ha creduto fino alla fine. Un segnale molto importante che ci dà fiducia. Cosa aggiungere? Andremo a Parabiago e proveremo a vincere”.

Nella seconda giornata del girone di andata, alla Cittadella del Rugby di Biella, Brc aveva superato Parabiago al termine di una gara molto combattuta, con il punteggio di 30-21. Kick off alle ore 14.30.

Serie A. XIII giornata – 18.02.24. Rugby Noceto - Amatori & Union Milano; Calvisano – Asd Rugby Milano; Parabiago - Biella Rugby; Cus Torino - Amatori Alghero; VII Rugby Torino - Monferrato; Cus Milano - Rugby Parma.

Classifica. Cus Torino punti 52; Biella Rugby 51; Rugby Milano 39; Parabiago 38; Calvisano 37; VII Rugby Torino 36; Cus Milano 33; Rugby Noceto 25; Rugby Parma 23; Monferrato 11; Amatori & Union Milano 7; Amatori Alghero 3.