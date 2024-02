Al Piazzo torna il carnevale in notturna, "Biella Masquarade" alla seconda edizione

Torna il carnevale al Piazzo in notturna, "Biella Masquarade". L'evento è sabato 17 ed è organizzato da Fabrika Biella.

Per l'occasione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati (mezzi di soccorso in emergenza) in piazza Cisterna, tutta la piazza, dalle ore 18.00 del giorno 17 febbraio 2024 alle ore 02,00 del giorno 18 febbraio, ed è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Cisterna, eccetto autorizzati per montaggio e smontaggio palco e allestimento per manifestazione sempre in piazza Cisterna dalle ore 9.30 alle ore 13.00 del giorno 16 febbraio 2024 e dalle 9.30 alle ore 18.00 del 17 febbraio 2024.