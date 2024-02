Biella Trad rinnova gli impegni: continua la diffusione della musica tradizionale.

L’associazione Biella Trad APS, da decenni impegnata nella diffusione della musica e della danza tradizionale dell’area alpina e transalpina, propone sul territorio biellese una serie di appuntamenti dedicati al bal folk e due scambi culturali di gemellaggio con realtà di danze e musiche tradizionali italiane ed europee. Il balfolk è un fenomeno che coinvolge migliaia di giovani in tutta Europa che si ritrovano in piccole piazze, grandi città e in festival internazionali per condividere insieme la gioia di ritrovarsi grazie alla comune passione della danza.

I consueti appuntamenti del martedì sera (ore 21.00 presso il polivalente di Vergnasco Piazza Carlo Banino 1), saranno dedicati alle seguenti attività:

· CORSO DI DANZE IRLANDESI (6-13-20 FEBBRAIO)

A febbraio proponiamo il gradito ritorno delle danze irlandesi a cura di Pier Giorgio Lancerotto, che ci farà scoprire o riscoprire il mondo dei set dancing. I set dancing irlandesi sono danze inclusive e travolgenti simili alle "country dances inglesi" e alle quadriglie francesi, adattate e integrate con i passi e la musica irlandese. I set provengono da varie parti dell'Irlanda e spesso prendono il nome dal luogo di origine; esempi sono il North Kerry Set, il Clare Set, il Corofin Plain Set, il South Galway Set e il Clare Lancers Set. Vengono ballate eseguendo diverse coreografie al ritmo di diversi temi principalmente reel, jig, polka e hornpipe.

· LABORATORIO DI DANZE DEL POITOU/VANDEA (5-12-19 MARZO)

Il repertorio delle danze tradizionali raccolte nel Poitou sorprende spesso il ballerino per la sua diversità. L'evoluzione delle forme di danza sono il risultato di una storia e di successivi prestiti da altri ambienti o altre regioni limitrofe. Il repertorio vasto ed articolato propone danze energiche e divertenti.

· LABORATORIO DI DANZE BRETONI (2-9-16 APRILE)

Entrata nel patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO nel 2012, il Fest noz, ossia la festa dedicata alla danza bretone stupisce e diverte neofiti ed esperti. Biella Trad da sempre è attenta a questo repertorio e lo propone grazie a numerosi scambi culturali con associazioni e danzatori bretoni.

· LABORATORIO DI DANZE DI COPPIA (7-14-21 MAGGIO)

Un laboratorio tutto dedicato alle danze di coppia nel balfolk (come valzer, mazurca, polka, scottish) con specifica attenzione al dialogo e alla condivisione tra i ballerini. “Ballare in due” è un’alchimia possibile e con la guida di Biella Trad diventa una realtà alla portata di tutti.

· LABORATORIO 4P (l’ultimo martedì di ogni mese)

Le danze delle Quattro Province sono un repertorio di balli diffusi su un'area culturale omogenea che comprende le zone montane delle province di Genova, Alessandria, Pavia e Piacenza. Il particolare isolamento geografico delle alte vallate ha fatto sì che la tradizione sia arrivata intatta sino ai nostri giorni, sia nel repertorio musicale sia in quello coreutico.

Inoltre sono state organizzate due giornate di scambi culturali:

· Sabato 9 marzo: l’associazione organizza una giornata dedicata alla Bretagna con stage pomeridiano a cura di Ronan Autret e fest-noz con il duo di musicisti bretoni LeGoff-Kerno

· Sabato 13 aprile: giornata dedicata alle danze romagnole, una prima volta per il territorio biellese. Avremo ospite Roberto Bucci, un musicista e danzatore tradizionale da Faenza che accompagnato da musicisti e ballerini racconterà e farà sperimentare il mondo tradizonale della musica della Romagna.