In Procura a Biella arrivano i rinforzi: sono i Volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Nei giorni scorsi è stato siglato un “Accordo di Collaborazione” tra la Procura del Repubblica presso il Tribunale di Biella, in persona del Procuratore della Repubblica dott.ssa Teresa Angela CAMELIO e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione Provinciale di Biella, in persona del Presidente Antonio DIMONTE.

L’accordo prevede lo svolgimento, da parte dei Volontari dell’Associazione, di attività di supporto amministrativo, in particolar modo per quanto concerne la digitalizzazione dei fascicoli, al fine di assicurare migliore funzionalità ed efficienza dei servizi resi in favore della collettività e di sopperire alle note carenze di organico.

I Volontari dell’Associazione, dichiaratisi disponibili, sono in possesso di cognizioni e competenze tecniche necessarie all’espletamento del servizio oggetto di accordo, oltre che coperti da apposita assicurazione contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso terzi.